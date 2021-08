Creval, redditività resiliente nel primo semestre

(Teleborsa) -ha realizzato unin linea con il risultato del primo semestre 2020 che includeva significativi elementi non ricorrenti.Larisulta in crescita con iche registrano un aumento del +9,3% a/a sostenuti dalle componenti core: margine di interesse +4,1% a/a e commissioni +7,7% a/a. In particolare le commissioni derivanti dal comparto del risparmio gestito e amministrato aumentano del +17,5% rispetto al primo semestre 2020 mentre quelle relative all’attività di banca tradizionale del +4%.Il semestre, "caratterizzato da un rinnovato dinamismo commerciale con un ritorno alla produzione ante Covid", evidenzia la ripresa delle nuove erogazioni mutui a privati (+64,8% a/a) e dei collocamenti dei prodotti di risparmio gestito (+31,1% a/a).Elevato il, con un CET1 Ratio Fully Loaded a 20,4% e un Total Capital Ratio a 22,6%, ampiamente superiori ai requisiti regolamentari.La positiva conclusione, in data 23 aprile 2021, dell’sulla totalità delle azioni di Credito Valtellinese ha determinato l, sesta banca commerciale italiana, generando significativi impatti positivi sulla situazione economica dei territori coinvolti e nell’interesse di tutti gli stakeholder.