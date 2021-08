Exprivia, risultato anti imposte in forte crescita a 6,7 milioni

Exprivia

(Teleborsa) -chiude il primo semestre con una crescita di ricavi e redditività. Ilrisulta ina 84,8 milioni rispetto agli 81,5 milioni del 2020.L’EBITDA è in significativo miglioramento, attestandosi a 11,5 milioni nel primo semestre del 2021, con un incremento del 47,8% rispetto ai 7,8 milioni del 2020, mentre l'EBIT si porta a 8,4 milioni, in aumento del 78,6% rispetto ai 4,7 milioni del 2020. IlLa Posizione Finanziaria Netta si attesta a -37,8 milioni rispetto ai -40,3 milioni del 31.12.2020 e in miglioramento rispetto ai -53,3 milioni del 30.06.2020.