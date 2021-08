L'indice del settore telecomunicazioni in rialzo (+0,76%), positiva la giornata per Inwit

comparto telecomunicazioni in Italia

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

Indice EURO STOXX Telecommunications

Inwit

Ftse SmallCap

Tiscali

(Teleborsa) - Andamento positivo per il, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'Ilha aperto a 10.053,9, con una performance positiva dello 0,76%. l'si è mosso all'insegna della cautela chiudendo a 298, dopo aver avviato la seduta a 298.Tra ledi Piazza Affari del comparto telecomunicazioni, bene, con un rialzo dell'1,32%.Tra le azioni del, piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +0,66%.