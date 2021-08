Landi Renzo completa l'acquisizione del 49% di Metatron

Landi Renzo

(Teleborsa) -, leader mondiale nei componenti e sistemi di mobilità a gas naturale, LNG, GPL e idrogeno, ha completato, società con sede a Castel Maggiore (BO), leader internazionale nelle soluzioni per combustibili alternativi in ambito Mid&Heavy Duty. La società è stata venduta da Italy Technology Group attuale socio di maggioranza di Metatron.Tale acquisizione fa parte di un’operazione più ampia, finalizzata adel capitale sociale di Metatron da ITG e dagli altri soci esistenti, il cui perfezionamento è atteso entro il 30 novembre 2021, permettendo a Landi Renzo di acquisire il 100% di Metatron.Ildel capitale sociale di Metatron è stato concordato ine sarà soggetto a meccanismi di aggiustamento in base alla posizione finanziaria netta consolidata di Metatron al 31 luglio 2021, stimata in negativi 7,5 milioni di euro. Il prezzo sarà pagato in più tranche per cassa.L’acquisizione di Metatron rappresenta un’operazione strategica per il Gruppo Landi Renzo, che potrà così consolidare ulteriormente la sua presenza nel settore del Mid&Heavy Duty, tra i più interessati alle forme di alimentazione alternativa a idrogeno, gas naturale, biometano, LNG, con volumi previsti in forte crescita nei prossimi anni. Negli esercizi 2019 e 2020, Metatron ha realizzato un fatturato rispettivamente di Euro 29,4 milioni e di Euro 27,4 milioni, con un Ebitda Adjusted medio annuo consolidato di Euro 4,0 milioni. Il 2021 è previsto chiudere con un fatturato di circa Euro 25 milioni.L’operazione consentirà inoltretra le due aziende, sia in termini di(stimate in circa 4,7 milioni full year a partire dal 2022) che di(stimate in circa 5 milioni nel biennio 2022-2023), permettendo al Gruppo Landi Renzo di completare la sua offerta di componenti per il segmento Mid&Heavy Duty, a gas e idrogeno.Nell’operazione il Gruppo Landi Renzo è stato supportato da Banca Akros in qualità di financial advisor, da Legance come legal advisor e da KPMG per la due diligence finanziaria e legale. ITG è stata assistita dallo studio legale Fubini, Jorio, Cavalli e Associati in qualità di legal advisor