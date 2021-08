Pagamenti elettronici, Olivetti sigla accordo con Satispay: app integrata nei registratori di cassa

(Teleborsa) - Accelerare la diffusione dei pagamenti elettronici nel mercato al dettaglio, con particolare riferimento ai negozi di prossimita`, target principale delle due aziende, e valorizzare la complementarieta` tra retail payment e sistemi di cassa. Con questo obiettivo, e il, hanno siglato un"La partnership – spiegano le due società in una nota congiunta – prevede una forte integrazione tecnica tra la gamma di registratori telematici Olivetti e la soluzione di pagamento Satispay, che permettera` di offrire un servizio migliore e piu` rapido, ottimizzando le tempistiche delle operazioni di pagamento. In particolare, quando il cliente inviera` il pagamento tramite Satispay dal proprio smartphone, l'esercente potra` accettare il pagamento direttamente dal registratore Olivetti. Gli importi cosi` raccolti saranno direttamente bonificati da Satispay sul conto corrente dell'esercente, cui Satispay offre unmentre e` richiesta una commissione di soli 20 centesimi esclusivamente per le transazioni superiori a questa cifra". E` prevista inoltre una collaborazione commerciale per la diffusione della soluzione Satispay presso i negozi attraverso la rete di vendita Olivetti."Siamo lieti di rafforzare la collaborazione con una realta` cosi` innovativa come Satispay – commenta–. Per Olivetti questa partnership rappresenta un ulteriore step nel percorso di evoluzione verso il ruolo di Digital Payment Service Provider del Gruppo Tim, che prevede una crescente presenza nel settore dei pagamenti digitali e in particolare nei pagamenti al dettaglio"."Con Olivetti – dichiara– da subito abbiamo condiviso l'obiettivo di generare innovazione nella gestione dei pagamenti agevolando il piu` possibile gli esercizi commerciali nell'adozione di un sistema che permette di offrire nuovi standard qualitativi nel servizio all’utente finale in termini di fluidita` e convenienza. Il rinnovo e l'estensione della nostra collaborazione confermano la visione e sono certo che presto rifletteranno nuovi e importanti risultati".Perl'accordo rientra nella "strategia di offrire a qualsiasi tipologia di esercizio commerciale la possibilita` di accedere ai vantaggi della propria soluzione di pagamento, che deve il proprio successo alle sue caratteristiche di semplicita`, convenienza, e trasparenza".Per il"l'intesa rientra nell'ambito della relazione strategica con Satispay, di cui detiene una partecipazione di minoranza attraverso la".