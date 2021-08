Positiva Tokyo, debole il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dello 0,43%, con gli investitori che monitorano la stagione delle trimestrali societarie mentre attendono i dati sul mercato del lavoro americano, in calendario venerdì. Al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni l'(-0,1%).Leggermente negativo(-0,21%); sulla parità(-0,01%).Pressoché invariato(-0,09%); sulla stessa tendenza, senza direzione(+0,14%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,18%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 4 agosto si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,01%.Il rendimento per l'è pari 0%, mentre il rendimento deltratta 2,84%.