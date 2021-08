TIM, con Sparkle prima dimostrazione di comunicazione quantistica internazionale su fibra ottica

(Teleborsa) - Tim e Sparkle, in occasione del G20 di Trieste, hanno partecipato alla realizzazione della prima dimostrazione pubblica di unatra le città di, grazie alle connessioni in fibra ottica dedicate.Nel corso dell'incontro internazionale – fa sapere Tim in una nota – le Autorità hanno potuto assistere ad una, che utilizza un innovativo sistema di crittografia quantistica, e – grazie alla collaborazione del conservatorio triestino Giuseppe Tartini, all'Accademia Musicale di Lubiana e all'Accademia di Musica di Zagabria – a unche hanno viaggiato oltre i confini grazie all'infrastruttura di rete messa in campo dainsieme all'e all'"Questa importante sperimentazione – spiega Tim – non ha precedenti perché si è svolta attraverso, con connessioni in fibra ottica di Tim e Sparkle. In particolare, è stato predisposto un collegamento per la distribuzione quantistica di chiavi crittografiche attraversoelemento fondamentale per garantire l'estensione delle reti quantistiche su grandi distanze. La soluzione tecnologica adottata, contra i tre paesi, ha consentito l'utilizzo di architetture di comunicazione quantistica altamente innovative e con elevati livelli di sicurezza".Questa inedita iniziativa si inserisce nel contesto Europeo, nell'ambito delromosso dai 27 Stati Membri e dalla Commissione Europea, con il supporto dell'Agenzia Spaziale Europea, alla quale l'Italia sta contribuendo con i propri centri di ricerca.