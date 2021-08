Trasporto aereo, dal sito Siciliavola.it sconti del 30% a determinate categorie residenti

(Teleborsa) - Nuova importante iniziativa per la continuità territoriale siciliana e per il sostegno a categorie deboli. Il sitoad alcune categorie di, tra cui studenti, lavoratori, pazienti fuori sede e persone con disabilità.L'incentivo a carattere sociale è stato attivato grazie ad un decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e del Ministero dell’Economia e delle Finanze e verrà applicato al momento dell’acquisto dalle compagnie aeree che aderiscono al programma.Lo sconto è, alle, ai lavoratorie reddito lordo inferiore a 25.000 euro,fuori della Regione Sicilia e che abbiano un reddito lordo inferiore a 25.000 euro.Lo sconto è previstoda e per gli scali di, collegate con le città sede di studio, lavoro e cura, e potrà essere ottenuto registrandosi allarealizzata da Sogei, con SPID o CIE, e dalla pagina "Gestione" cliccare su "Richiedi buono". Il sistema chiederà di compilare un’autocertificazione che consentirà daderente all’iniziativa al momento dell’acquisto del biglietto (anche online). Il buono può essere utilizzato entro tre giorni dalla data di generazione.