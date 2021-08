Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente

S&P-500

(Teleborsa) -che chiude la sessione cn una discreta performance, complice anche l'andamento positivo di Wall Street dove l'si muove in vantaggio dello 0,42%. Una giornata contraddistinta ancora dall'attenzione alle trimestrali ed ai dati macro in arrivo.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,184. Lieve calo dell', che scende a 1.803,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 68,02 dollari per barile.In discesa lo, che retrocede a quota +106 punti base, con un decremento di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,52%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,33%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,05%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,52%.Il listino milanese mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,69%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 28.204 punti. Guadagni frazionali per il(+0,52%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo il(+0,36%).Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,57 miliardi di euro, in deciso ribasso (-22,03%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,02 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,48 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,35 miliardi.Tra i 427 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 240, mentre 153 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 34 azioni.di Milano, troviamo(+3,34%),(+2,54%),(+1,40%) e(+1,32%).Le più forti vendite si registrano su, che ha terminato le contrattazioni a -1,64%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,74%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,55%.di Milano,(+4,85%),(+4,59%),(+3,50%) e(+3,01%).Le più forti vendite si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,80%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,66%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,92%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,31%.. 399K unità).