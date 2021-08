Andamento negativo per il settore beni personali a Milano (-1,42%), scambi negativi per MARR

indice dei beni personali italiano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

indice EURO STOXX Personal & Household Goods

mid-cap

MARR

FILA

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l', preannunciato dall'andamento debole delIlha avviato la giornata a quota 114.743,8, in diminuzione dell'1,42%. Flessione controllata invece dell'che evidenzia una leggera diminuzione rispetto alla precedente chiusura a quota 1.527, dopo che ha esordito a 1.528.Tra leitaliane, si muove verso il basso, con una flessione dell'1,73%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,45%.