Borse asiatiche in rosso. Tokyo tiene e chiude in positivo

(Teleborsa) -, che hanno continuato a scontare le preoccupazioni per la diffusione del Covid-19, evidenziando prudenza anche in vista del dato sul mercato del lavoro americano.Lieve aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dello 0,33%, mentre l'indice Topix termina sulla parità. Chiude debole(-0,37%).In rosso le borse cinesi, cin Shanghai che mostra un decremento dello 0,69% eche chiude in calo dello 0,70%. Non fa meglioche perde lo 0,44%.Fra le altre borse asiatiche che termineranno più tardi la seduta, appare incerta(-0,07%), seguita da(-0,31%),(- 0,14%) e(-0,33%). Tiene(+0,05%).Pressoché invariato(-0,33%); sulla stessa tendenza, senza direzione(+0,35%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,03%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,02%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,07%.Il rendimento dell'tratta 0,01%, mentre il rendimento delè pari 2,83%.