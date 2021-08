Borse europee caute. Milano corre con trimestrali

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

BPER

Banco BPM

Pirelli

Unipol

DiaSorin

Amplifon

Nexi

Banca Popolare di Sondrio

Maire Tecnimont

Technogym

Credem

Bff Bank

Datalogic

Tinexta

doValue

(Teleborsa) - Le principali borse europee chiudono l'ultima seduta della settimana in cauto rialzo trovando sostegno da una serie die dal dato sulche ha creatoSul Forex, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,58%. Si abbattono le vendite sull', che scambia a 1.762,9 dollari l'oncia, in forte calo del 2,25%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 68,03 dollari per barile, in netto calo dell'1,53%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,57%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,53%. Piazza Affari termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 26.000 punti, proseguendo la serie positiva iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 28.516 punti.Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,21 miliardi di euro, con un incremento del 14,74%, rispetto ai precedenti 1,93 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,42 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,49 miliardi.A fronte dei 427 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 225 azioni. In lettera invece 161 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 41 stocks.Tra idi Milano, in evidenza(+10,65%),(+7,33%),(+7,24%) e(+2,89%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,67%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,11%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,81%.del FTSE MidCap,(+2,59%),(+2,30%),(+2,11%) e(+2,02%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -9,19%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,25%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,18%.In caduta libera, che affonda del 3,02%.