Brillante il listino americano

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,78%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.429 punti. In moderato rialzo il(+0,65%); sulla stessa linea, in rialzo l'(+0,71%). A sostenere il mercato americano hanno concorso le trimestrali della Corporate America e la positiva lettura di alcuni dati macro in attesa del Job Report.Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,28%),(+1,24%) e(+1,13%).Tra i(+2,65%),(+2,49%),(+2,43%) e(+1,89%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,42%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,33%),(+7,51%),(+6,59%) e(+5,27%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,17%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,54%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,47%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,25%.