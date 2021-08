Coronavirus in Italia, ISS: tutte le Regioni a rischio moderato, "traina" fascia 10-29 anni

(Teleborsa) - Lieve flessione della6.599 nuovi casi, rispetto ai 7.230 di ieri, a fronte di 244.657 test, tra tamponi molecolari e antigenici con il tasso di positività che scende a% (-0,7%).le vittime. Questi i dati dell'ultimo bollettino sull'emergenza Coronavirus di oggi, venerdì 6 agosto, diffuso, come ogni giorno, dal ministero della Salute.Secondo quanto emerge dal monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità e dal Ministero della Salute tutte le Regioni e province autonome risultano. Nessuna supera attualmente la soglia critica dei ricoveri e della terapia intensiva ma il tasso occupazionale in rianimazione è in leggero aumento raggiungendo il, spiega in conferenza stampa il Presidente Brusaferro, «" sta colpendo tutte le Regioni e le province autonome negli ulti 45 giorni avviandosi ad essere quasi esclusiva". Da qui la conseguenza sulla pressione ospedaliera: "In questa fase l’impatto sulle ospedalizzazioni è in crescita anche se per ora sotto controllo".Indice di contagio Rt a 1,56 mentre l’incidenza dei casi di Coronavirus ogni 100mila abitanti arriva a quota 68. "La curva in Italia sta crescendo - prosegue Brusaferro - il segnale di lenta ripresa arriva da molte regioni. Una crescita più limitata rispetto alle settimane precedenti, ma che continua a