Energia, l'idrogeno è il futuro del trasporto di molecole

(Teleborsa) - L'Europa punta sull'idrogeno verde. "Si tratta di una soluzione identificata dalla Commissione europea all'interno della strategia Ue che prevede già al 2024 l'introduzione di 6 gigawatt di elettrolizzatori nel mercato europeo e, al 2030, 80 gigawatt di ulteriore capacità di produzione di idrogeno tramite elettrolisi di cui 40 per il mercato estero". A fare il punto sullo stato dell'arte dell'energia del futuro è il"L', soprattutto sui siti industriali, raggiungerà in brevissimo tempo la competitività economica – spiega Crema –. Già oggi in alcuni siti in Europa l'idrogeno verde può essere prodotto intorno ai, identificato come target sostenibile rispetto alle altre forme di produzione. In proiezione,presente sul mercato".In tale scenario sono diverse le. "Nell'industria soprattutto pesante (raffinerie, impianti chimici come quelli per la produzione di fertilizzanti, acciaierie, vetrerie, produzione di ceramiche) – sottolinea il fisico – l'idrogeno avrà un ruolo principale in mancanza di alternative sul mercato. Ma un altro settore fondamentale per la diffusione dell'idrogeno è quello della mobilità pesante. Quasi tutte le case produttrici di camion stanno sviluppando tecnologie basate sull'idrogeno e così anche molti costruttori di treni, soprattutto per linee regionali che oggi viaggiano a diesel".Per quanto riguarda ilCrema conferma la possibilità, attraverso una transizione graduale, di utilizzare le reti del gas. "L'idrogeno può entrare nelle reti gas. Il parametro più importante – afferma – è quanta energia si riesce a trasportare nella stessa unità di tempo, alle stesse condizioni di esercizio della rete se ci si trova a operare con metano puro o con blend di idrogeno al 10 o 20%. L'idrogeno presenta costanti fisiche diverse dal metano; a parità di volume e pressione ha densità di energia circa di tre volte inferiore ma il suo coefficiente di viscosità cinematica, che consente di consumare energia per trasportare più massa di gas, è sei volte superiore. Per quanto riguarda il trasporto di idrogeno puro nelle reti, la transizione è già partita. Si andrà per gradi cominciando dai punti di maggior consumo, ma la prospettiva di medio-lungo periodo è che l'idrogeno diventi il futuro del trasporto di molecole".Un parametro spesso criticato è lama Crema rassicura. "Il blend di idrogeno al 10% non comporta nessun rischio in termini di sicurezza per quanto riguarda il trasporto di gas sulla rete. Al contrario, da qui al 2030 sarà un elemento necessario per raggiungere il target del 55% di decarbonizzazione".