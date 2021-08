GSE, l’assemblea degli azionisti nomina il nuovo Organo di Amministrazione

(Teleborsa) - L’assemblea degli azionisti del, società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che in Italia promuove lo sviluppo sostenibile attraverso l’incentivazione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, si è riunita oggi per procedere alla nomina deldella società. L’azionista ha nominato come Amministratore Unico. Ripa di Meana, laureato in Economia presso la Facoltà di Scienze Statistiche e Demografiche dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Economia presso il MIT - Massachusetts Institute of Technology di Boston. Attualmente è membro del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. È stato Presidente, dal 2013 al 2015, e Direttore generale, dal 2015 al 2018, di Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).L’Amministratore Unico resterà in carica fino all’approvazione del bilancio dell’. Nel corso dell'Assemblea è stato approvato anche il bilancio dell’esercizio 2020 con undi. È stata proposta la destinazione di una parte dell’utile d’esercizio, pari a oltre 5 milioni di euro, come dividendo all’Azionista MEF. Ilha ringraziato il Consiglio di Amministrazione uscente nelle persone del Presidente Francesco Vetrò, dell’Amministratore Delegato Roberto Moneta e del Consigliere Laura Bajardelli, per il lavoro svolto.