Mercati in stand-by. Piazza Affari tonica grazie ai risultati semestrali

(Teleborsa) -per i listini azionari europei, dove, grazie all'assist offerto dai risultati semestrali annunciati dalle Blue-Chips. Ad ispirare prudenza e frenare gli acquisti c'è ilamericano in pubblicazione nel primo pomeriggio.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,181. Lieve calo dell', che scende a 1.799,1 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 69,4 dollari per barile.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +107 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,55%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, incolore, che non registra variazioni significative, assieme a, che galleggia sulla parità. Seduta più vivace per Piazza Affari, con il, che avanza a 25.786 punti.di Piazza Affari, si segnalano le banche dopo la pubblicazione dei risultati:che vanta un incisivo incremento del 4,51% e, che mostra un forte aumento del 4,38%.Effetto conti anche su, che segna un importante progresso del 3,38%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,66%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,65%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,56%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,54%.del FTSE MidCap,(+4,15%),(+1,57%),(+1,53%) e(+1,34%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,75%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,07%a causa di realizzi, dopo l'exploit della vigilia.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,80%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,55%.