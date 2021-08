USA, Biden: "Entro il 2030 quota vendita auto elettriche innalzata al 50%"

(Teleborsa) - Neglila metà delle vendite di nuove auto dovrà essere rappresentata daentro il 2030. Questo il nuovo ordine esecutivo contenuto neldavanti ai vertici delle Big Three di Detroit.promettono di fare il possibile per centrare la sfida di portare in dieci anni la quota di auto elettriche vendute dall'attuale 2% al 40-50% delle vendite totali, a patto – questa la condizione posta dalle case automobilistiche – che il Congresso americano approvi al più presto il. Unadi cuisono destinati a sviluppare in tutta l'America unae di vere e proprie stazioni di servizio, per soddisfare le esigenze legate ai sempre più numerosi veicoli di nuova generazione che saranno in circolazione."Quando dico che le auto elettriche sono il futuro, non sto scherzando" ha twittatopoche ore prima di annunciare quella che auspica sia una vera e propria svolta, con una cerimonia alla quale erano presenti anche i rappresentanti del potente sindacato dei metalmeccanici Usa, lo United Automotive Workers (Uaw). Assenteal centro di una polemica per il suo rifiuto di fare entrare all'interno dei suoi stabilimenti i sindacati.Ilprevede anche unache rende ancora più stringenti gli standard che erano già stati introdotti dae chepoi ha rottamato. La Casa Bianca punta a far sì che entro il 2026 circolino solo automobili che in media consumino. Ma sul taglio delle emissioni inquinanti le case automobilistiche frenano.Gli Stati Uniti attualmente sono il terzo mercato al mondo nel settore delle vetture elettriche dietro a Cina ed Europa. Le ultime previsioni indicano come le auto elettriche negli Usa rappresenteranno il 25-30% dei nuovi veicoli entro il 2030 e il 45-50% entro il 2035.