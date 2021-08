Accordo Sky-Amazon per partite Champions League in locali pubblici

Amazon

(Teleborsa) - Sky ehanno stretto unche permetterà a tutti i bar, hotel e altridi accedere via satellite alle 16 migliori partite del mercoledì sera dellae alla Supercoppa UEFA trasmesse da Amazon Prime Video. Questi match, spiega la piattaforma televisiva, si aggiungono alle 121 partite di UEFA Champions League già disponibili su Sky.In particolare, i(che fruiscono dell'offerta Sky riservata ai locali pubblici) avranno a disposizione, ogni mercoledì sera, 1 match sul, attivo negli orari della competizione. Il primo appuntamento è la Supercoppa Europea in programma l'11 agosto alle ore 21 in cui si sfideranno Chelsea e Villareal.