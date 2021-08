Borse asiatiche positive. Tokyo chiusa per festività

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Il mercato azionario diè chiuso per la Giornata della Montagna. Seduta in lieve rialzo perche termina la giornata in aumento dello 0,70%.Poco sopra la parità(+0,64%); sulla parità(-0,09%).Leggermente positivo(+0,29%); pressoché invariato(+0,04%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,11%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,03%.Il rendimento per l'è pari 0,03%, mentre il rendimento deltratta 2,83%.Tra i datisui mercati asiatici:03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,8%; preced. 1,1%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 8,8%; preced. 8,8%)01:50: Partite correnti (atteso 780 Mln ¥; preced. 1.980 Mld ¥)01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,6%).