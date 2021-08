Debole il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,22%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.434 punti.Senza direzione il(+0,17%); come pure, pressoché invariato l'(-0,08%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Il settore, con il suo -1,30%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+1,18%),(+0,96%),(+0,70%) e(+0,67%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,43%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,31%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,08%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,97%.Al top tra i, si posizionano(+15,95%),(+3,54%),(+2,16%) e(+2,01%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,54%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,46%.Affonda, con un ribasso del 2,87%.Crolla, con una flessione del 2,45%.