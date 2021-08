eToro lancia DeFi Portfolio: servizio di investimento che offre diversificazione in cripto-asset

(Teleborsa) -, la piattaforma di investimento multi-asset, ha lanciato, la soluzione che permette di investire in ottica di lungo termine in progetti chiave nel sistema della, consentendo di diventare parte di uno degli sviluppi più innovativi nel mondo della finanza.La finanza decentralizzata (DeFi) è una corrente di sviluppo che mira a, inserendo i servizi finanziari all'interno della blockchain. La DeFi ha come scopo quello di, non solo le transazioni (come nel caso del Bitcoin). Questo viene realizzato attraverso i contratti intelligenti (smart contracts), ovvero frammenti di codice che rendono possibile l'esecuzione di trasferimenti e accordi complessi attraverso la blockchain, senza la necessità di un'approvazione da parte di un'autorità centrale.Il DeFi Portfolio di eToro comprende undici: Ether (ETH), Uniswap (UNI), Chainlink (LINK), Aave (AAVE), Compound (COMP), Yearn.finance (YFI), Decentraland (MANA), Polygon (MATIC), Algorand (ALGO), Basic Attention Token (BAT) e Maker (MKR).I portafogli di eToro offrono agli investitori un'esposizione pronta ed a piena allocazione a diversi temi di mercato. Mettendo insieme numerosi attivi in base ad una precisa metodologia e adottando un approccio di investimento passivo, i portafogli di eToro rappresentano soluzioni di investimento a lungo termine che consentono un'esposizione diversificata senza applicazione di commissioni di gestione.L'e gli investitori hanno accesso a strumenti e grafici per tenere traccia della performance del portafoglio, mentre il social feed di eToro li terrà costantemente aggiornati sugli sviluppi che avvengono nel settore della DeFi.