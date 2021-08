Immobiliare, Permira rileva il controllo di Engel & Volkers

(Teleborsa) -, colosso britannico del private equity, ha raggiunto un accordo per l', piattaforma di intermediazione immobiliare leader nel segmento premium. Fondata ad Amburgo nel 1977 dalla famiglia Volkers, che manterrà una quota pari al 40%, Engel & Volkers ha oggi su più di 11.500 agenti immobiliari che operano in 900 sedi distribuite in 30 Paesi. Nel 2020, il fatturato da commissioni del gruppo è aumentato del 14%, raggiungendo i 937,4 milioni di euro.L'investimento di Permira in Engel & Volkers - spiega una nota - ha l'obiettivo di sostenere la crescita dell'azienda attraverso ladel modello di business e l', quali gli Stati Uniti, il Canada e il Regno Unito. La chiusura della transazione è soggetta alle consuete condizioni ed è prevista nel quarto trimestre dell'anno."Siamo molto lieti di aver acquisito un partner così forte in Permira che, oltre a molti anni di esperienza, ha un eccellente track record nel settore tecnologico - ha commentato Sven Odia, CEO di Engel & Volkers -. Questa impressionante traiettoria di crescita è il momento ideale per gettare le basi per un futuro ancora più forte, per sviluppare nuove strategie e per espandere ulteriormente il potenziale del marchio, in particolare nel settore tecnologico".