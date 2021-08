L'indice delle aziende sanitarie marcia in positivo (+1,20%), seduta effervescente per Recordati

comparto sanitario italiano

(Teleborsa) - Andamento tonico per il, grazie alla scia positiva disegnata dalIlha aperto a 312.457,1, con un incremento di 3.738,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina la seduta a 906, dopo aver avviato la seduta a 907.Nel, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,12%.Nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,59%.Tra ledi Milano, piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,74%.