Piazza Affari chiude positiva in un'Europa cauta

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Unipol

Recordati

Nexi

Moncler

CNH Industrial

Pirelli

Tenaris

Interpump

Ferragamo

UnipolSai

Ascopiave

Carel Industries

Bff Bank

MARR

Banca MPS

B.F

(Teleborsa) - Si chiude all'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata Piazza Affari. Continua a navigare sull'onda dell'incertezza Wall Street, con l', che riporta un cauto -0,09%. Sul fronte macroeconomico è stata una giornata priva di dati interessanti; l'indice Sentix, che misura il livello di fiducia degli investitori nell'attività economica, è peggiorato ad agosto , pur restando in territorio ampiamente positivo. A Piazza Affari si sono registrati, tipici di un periodo in cui molti investitori sono in vacanza.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,175. Giornata da dimenticare per l', che scambia a 1.729,4 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,94%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 66,43 dollari per barile, con un ribasso del 2,71%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +105 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,55%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Piazza Affari archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,54%, consolidando la serie di cinque rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,54%, portandosi a 28.669 punti.Leggermente positivo il(+0,59%); sulla stessa linea, in frazionale progresso il(+0,61%).Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,5 miliardi di euro, in calo di 1.072,7 milioni di euro, rispetto ai 2,57 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,57 miliardi di azioni, rispetto ai 0,57 miliardi precedenti.Su 433 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 159 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 230. Invariate le rimanenti 44 azioni.di Milano, troviamo(+3,67%),(+2,12%),(+1,97%) e(+1,94%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,90%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,81%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,55%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,55%.di Milano,(+6,60%),(+3,55%),(+3,50%) e(+3,26%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,48%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,01%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,01%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,64%.