Wall Street in frazionale ribasso

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

sanitario

energia

materiali

beni industriali

Honeywell International

Walgreens Boots Alliance

Merck

Cisco Systems

Boeing

American Express

Chevron

DOW

Moderna

Alexion Pharmaceuticals

Biogen

Tesla Motors

Wynn Resorts

Tripadvisor

Marriott International

American Airlines

(Teleborsa) -, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,33%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.428 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,04%); sulla stessa linea, sulla parità l'(-0,11%).A pesare sul Dow sono i forti cali del petrolio e dei prezzi dell'oro, i quali pesano su tutto il settore delle. Sul fronte, non sono attesi dati importanti nella giornata odierna. Intanto, il segretario al Tesoro USA, Janet Yellen, ha rinnovato l'invito al Congresso a raggiungere velocemente un accordo per aumentare o estendere il tetto deldel Paese.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,61%),(-0,82%) e(-0,75%).Al top tra i(+1,18%),(+1,13%),(+0,94%) e(+0,58%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,63%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,03%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,93%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,69%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,71%),(+1,70%),(+1,52%) e(+1,50%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,58%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,52%.Affonda, con un ribasso del 2,15%.Crolla, con una flessione del 2,02%.