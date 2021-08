Apprezzabile rialzo per la Borsa di Milano, allineata alle altre Borse europee

S&P-500

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee. Nel frattempo resta senza direzione negli USA l'. Il FTSE MIB consolida i massimi da fine settembre 2008, in una seduta comunque contraddistinta daitipici della settimana di Ferragosto.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,172. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.729,2 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 3,13%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +104 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,54%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,16%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,40%, e poco mosso, che mostra un +0,1%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,24% a 26.201 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 28.743 punti.In moderato rialzo il(+0,43%); come pure, leggermente positivo il(+0,5%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,42 miliardi di euro, in calo del 18,38%, rispetto ai 1,74 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,61 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,98 miliardi.Tra i 430 titoli trattati, 214 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 176 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 40 titoli.Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 2,61%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,41%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,67%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,36%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,84%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,8%.Tra i(+2,80%),(+2,67%),(+2,64%) e(+2,37%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,92%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,61%.Lascende dell'1,29%.Calo deciso per, che segna un -1,22%.