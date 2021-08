Covid, nelle ultime 24 ore 5.636 nuovi casi e 31 le vittime. Tasso di positività scende al 2,33%

(Teleborsa) - Nelle ultime 24 ore in Italia sono(ieri 4200 con 102.864 tamponi). Dati che portano il, in calo rispetto al 4% di ieri.contro le 22 di ieri. Questo il quadro che emerge dalAttualmente sonouno in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 26. I r(+4 rispetto a ieri).Cresce dell'1% in 4 regioni – secondo il– ilda parte di pazienti Covid:(+1%, arriva al 4%),(+1%, arriva al 7%),(+1%, arriva al 3%) e(+1, raggiunge quota 5%). Anche il valore nazionale, dopo settimane di stabilità, segna +1%, raggiungendo quota 4%. Laè stabile all'11%, oltre la soglia del 10%, uno dei nuovi parametri per il cambio di colore. Latorna a 0.Resta ala livello nazionale, ildegli ospedali. Ma sono 7 le regioni che vedono un aumento dell'1%:(arriva al 4%),(al 7%),(al 5%),(al 7%),(al 2%),(al 4%) eche arriva al 14% subito sotto la soglia del 15%, indicata come uno dei parametri per il cambio di colore delle regioni. Mentre ilvede un calo dell'1%."I responsabili delle terapie intensive ci dicono che quasi tutti i loro pazienti affetti da Covid, il 90%, non sono vaccinati, e ciò conferma che il vaccino è l'arma più efficace a nostra disposizione per contrastare la pandemia e i suoi effetti peggiori – spiega–. L'allarme sulla ripresa dei ricoveri, alcuni gravi da richiedere la rianimazione, conferma la necessità di non abbassare la guardia e di proseguire nella campagna di vaccinazione".