Debole il mercato americano

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,30%, mentre, al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni l', fermandosi a 4.432 punti.Consolida i livelli della vigilia il(+0,16%); sulla stessa tendenza, sulla parità l'(-0,08%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Il settore, con il suo -1,48%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+1,18%),(+0,72%),(+0,59%) e(+0,54%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,71%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,00%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,88%.(+17,10%),(+2,75%),(+2,10%) e(+1,79%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,85%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,28%.Sensibili perdite per, in calo del 3,16%.In apnea, che arretra del 2,79%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 1,1%; preced. 1,7%)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 3,5%; preced. 5,4%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 5,3%; preced. 5,4%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,9%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -3,1 Mln barili; preced. 3,63 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 373K unità; preced. 385K unità)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 7,4%; preced. 7,3%).