Moderati guadagni alla Borsa di New York

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,41% a 35.245 punti, mentre, al contrario, incolore l', che continua la seduta a 4.439 punti, sui livelli della vigilia.Leggermente negativo il(-0,43%); sui livelli della vigilia l'(+0,09%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,66%),(+1,46%) e(+1,05%). Il settore, con il suo -0,79%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+2,15%),(+2,11%),(+2,04%) e(+2,01%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,81%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,74%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,03%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,84%.Tra i(+5,14%),(+3,41%),(+3,17%) e(+3,12%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,81%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,29%.In caduta libera, che affonda del 2,69%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,57 punti percentuali.