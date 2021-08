Rialzo controllato per le Borse europee

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia e consolida i massimi da fine settembre 2008. Intanto, ha certificato che ad agosto è peggiorato il clima di fiducia delle imprese tedesche.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.730,5 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,87%.Sulla parità lo, che rimane a quota +106 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,56%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,23%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,04%, e poco mosso, che mostra un +0,13%.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,34%, continuando la scia rialzista evidenziata da sei guadagni consecutivi, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 28.766 punti.In frazionale progresso il(+0,32%); con analoga direzione, poco sopra la parità il(+0,48%).di Milano, troviamo(+2,88%),(+2,32%),(+1,31%) e(+1,24%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,21%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,13%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,91%.del FTSE MidCap,(+3,48%),(+3,39%),(+2,15%) e(+1,88%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,77%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,49%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,89%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,83%.