Si muove in territorio positivo il comparto materie prime dell'Italia (+1,93%)

settore commodities italiano

settore materie prime dell'Area Euro

FTSE Italia Basic Resources

bassa capitalizzazione

Intek Group

Neodecortech

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che sorpassa ilin lieve salita, con un guadagno di 1 punti, dopo la chiusura di ieri a quota 260.Intanto ilguadagna l'1,93%, dopo un inizio di giornata a 18.929,3.Tra i titoli adel comparto materie prime, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,60%.Effervescente, con un progresso del 2,00%.