Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

materiali

Honeywell International

Chevron

Wal-Mart

Salesforce.Com

Amgen

American Express

Bed Bath & Beyond

Alexion Pharmaceuticals

American Airlines

Wynn Resorts

Micron Technology

Moderna

Western Digital

Amgen

(Teleborsa) - A Wall Street, ile si posiziona su 35.110 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.436 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,06%); sulla stessa linea, sulla parità l'(+0,11%).Gli investitori attendono nuovi progressi sull'approvazione del: il Senato degli Stati Uniti dovrebbe votare nelle prossime ore la legge bipartisan da 1 trilione di dollari e poi iniziare a discutere di 3,5 trilioni di dollari di ulteriori investimenti. Intanto, ladel settore non agricolo in USA è aumentata meno delle attese nel secondo trimestre.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,13%) e(+0,47%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,18%),(+1,06%),(+0,99%) e(+0,66%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,96%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,57%.Al top tra i, si posizionano(+2,14%),(+1,70%),(+1,30%) e(+1,08%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,57%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,76%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,06%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,96%.