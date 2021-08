"Buy" per 3M

colosso industriale

Dow Jones

3M

(Teleborsa) - Chiusura del 10 agostoSeduta vivace per il, tra i titoli dell'indice, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,87%.A livello operativo,presenta un'indicazione diai prezzi correnti visti a 199,1 USD, con stop loss impostato a quota 194,5 Dollari USA, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)