Il comparto bancario a Piazza Affari in territorio positivo (+0,87%), positiva la giornata per Banco BPM

(Teleborsa) - Scambi in positivo per l'che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 9.645,6 in crescita dello 0,87%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue all'insegna della cautela a 99, dopo aver avviato la seduta a 98.Tra le azioni italiane adell'indice bancario, bene, con un rialzo dell'1,69%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,32%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,17%.Tra i titoli adel comparto bancario, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,43%.Tra i titoli adell'indice bancario, allunga timidamente il passo, che tratta con un modesto progresso dello 0,92%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,75%.