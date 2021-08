Italia, a luglio consumi elettrici ancora in crescita sul 2020. Rinnovabili al 38%

Terna

(Teleborsa) - A luglio 2021, lain Italia è stata di 30,3 miliardi di kWh, in aumento del 4,9% rispetto ai volumi di luglio 2020 e coperta per il 38% dalle. Lo comunica, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, affermando che "i consumi industriali confermano un sostanziale, grazie alla crescita di quasi tutti i settori monitorati".Il dato della domanda elettrica, destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario e temperatura, risulta in crescita del 3,8%. A livello territoriale, la variazione tendenziale di luglio è stata: +4,3% al Nord, +4,6% al Centro e +6,2% al Sud. In termini congiunturali, il valore destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario e temperatura ha fatto registrare una(giugno 2021).Nei primi sette mesi dell'anno, la domanda elettrica in Italia è in crescita del 7,3% rispetto all'omologo periodo del 2020. Il valore di fabbisogno elettrico di luglio 2021 risulta comunque, mentre il valore dei primi sette mesi del 2021 è in flessione del 2% rispetto allo stesso periodo del 2019.Nel mese di luglio la domanda di energia elettrica è stata soddisfatta per circa l'85,5% con lae per la quota restante (14,5%) dal saldo dell'energia scambiata con l’estero. In dettaglio, la produzione nazionale netta (26,1 miliardi di kWh) ha registrato una crescita dello 0,3% rispetto a luglio 2020.le seguenti fonti: eolica (+44,9%), idrica (+6,7%), geotermica (+1,5%);la fonte fotovoltaica (-7,8%) e la termica (-2,6%). Per quanto riguarda il saldo import-export, la variazione è pari a +43,9% per un effetto combinato dell'aumento dell'import (+30,7%) e di una riduzione dell’export (-50,8%).