Moderati guadagni alla Borsa di New York

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,46%, mentre, al contrario, incolore l', che archivia la seduta a 4.437 punti, sui livelli della vigilia.In lieve ribasso il(-0,53%); sulla parità l'(+0,09%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,72%),(+1,48%) e(+1,01%). Il settore, con il suo -0,73%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,37%),(+2,16%),(+2,15%) e(+2,09%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,34%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,81%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,70%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,66%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,61%),(+3,52%),(+3,13%) e(+3,00%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,72%.Sensibili perdite per, in calo del 5,36%.In apnea, che arretra del 3,64%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,53%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 5,3%; preced. 5,4%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,9%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,27 Mln barili; preced. 3,63 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 373K unità; preced. 385K unità)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 7,4%; preced. 7,3%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,6%; preced. 1%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,6%; preced. 1%).