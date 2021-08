Piazza Affari migliore in Europa, che ha allungato dopo l'inflazione USA

S&P-500

(Teleborsa) -, che fa meglio delle principali Borse Europee. Dopo un'apertura di seduta cauta, gli Eurolistini hanno allungato con la pubblicazione del dato dell'inflazione USA di luglio, che ha rassicurato gli investitori . Poco mosso l', che segna a Wall Street un +0,01%.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,174. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dell'1,27%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 68,5 dollari per barile, in calo dello 0,82%.Balza in alto lo, posizionandosi a +108 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,57%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,35%, sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,83%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,55%.Piazza Affari termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 26.457 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da sette guadagni consecutivi, innescata il 3 di questo mese; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 29.027 punti.Positivo il(+1,17%); come pure, in denaro il(+0,72%).Nella Borsa di Milano risulta che ildegli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,74 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 1,64 miliardi della seduta precedente; mentre iquest'oggi sono passati da 1,02 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,82 miliardi.Tra i 433 titoli trattati, 123 hanno chiuso in ribasso, mentre 276 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso. Stabili i restanti 34 titoli.di Piazza Affari, in primo piano, che mostra un forte aumento del 3,82%.Decolla, con un importante progresso del 3,28%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 3,19%.Svettache segna un importante progresso del 2,95%.di Milano,(+6,31%),(+5,41%),(+4,61%) e(+4,22%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,39%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,08%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,72%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,66%.