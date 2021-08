Positivo il Mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,57%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 4.444 punti.Pressoché invariato il(-0,19%); come pure, sui livelli della vigilia l'(+0,17%).(+0,98%),(+0,88%) e(+0,83%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,83%.Al top tra i(+3,09%),(+2,27%),(+1,49%) e(+1,29%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,10%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,74%.Al top tra i, si posizionano(+3,37%),(+1,92%),(+1,84%) e(+1,70%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -16,58%.Sensibili perdite per, in calo del 2,61%.In apnea, che arretra del 2,03%.Calo deciso per, che segna un -1,38%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 5,3%; preced. 5,4%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,9%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,27 Mln barili; preced. 3,63 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 373K unità; preced. 385K unità)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 7,4%; preced. 7,3%).