Tecnologia eHighway per i mezzi pesanti

(Teleborsa) -collaboreranno allo sviluppo e allaper elettrificare i tratti più importanti della rete autostradale europea, in modo da ridurre significativamente le emissioni di CO2, in linea con il regolamento UE 2019/1242.Siemens Mobility e Continental Engineering Services hanno deciso di unire le proprie competenze per garantire la produzione in serie dei pantografi, che dovranno consentire ai mezzi di trasporto pesante elettrici e ibridi di viaggiare in autostrada, tramite cavo aereo, in modo completamente elettrico e, allo stesso tempo di ricaricare le batterie senza consumare carburante. Lasviluppata da Siemens Mobility èIn Germania, il Ministero federale dei trasporti in Germania, raccomanda che 4.000 chilometri di autostrada, i più utilizzati dai mezzi pesanti, siano dotati di tecnologia a cavo aereo entro il 2030, consentendo di abbattere le emissioni di CO2 da 10 a 12 milioni di tonnellate all’anno.