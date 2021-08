Vola l'indice del settore costruzioni italiano (+1,77%)

settore costruzioni a Milano

Maire Tecnimont

(Teleborsa) - Mette il turbo ilche fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo delche mostra un timido +0,53%, dopo la chiusura di ieri a quota 533.Intanto ilmostra un robusto rialzo di 764 punti dopo un inizio di giornata a quota 43.230,5.Tra i titoli del, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,23%.Tra i titoli adell'indice costruzioni, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,89%.avanza dell'1,77%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,61%.