Borse europee positive. Ottava seduta consecutiva chiusa in rialzo per Milano

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista archivia la seduta Piazza Affari, che consolida una striscia positiva che dura da otto sedute consecutive. La giornata, come tipico nella settimana di Ferragosto, è stata priva di temi di rilievo e caratterizzata da volumi scarsi. Sulla borsa Newyorkese, si muove vicino alla parità l'Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,174. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.751,5 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,25%.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,55%.ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,70%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,37%, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,36%.Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che termina a 26.558 punti, proseguendo la serie di otto rialzi consecutivi, iniziata il 3 di questo mese; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 29.117 punti.In frazionale calo il(-0,28%); senza direzione il(+0,13%).Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,6 miliardi di euro, in calo di 477,8 milioni di euro, rispetto ai 2,08 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,55 miliardi di azioni, rispetto ai 0,9 miliardi precedenti.Su 448 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 198 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 214. Invariate le rimanenti 36 azioni.Tra idi Milano, in evidenza(+2,66%),(+1,45%),(+1,40%) e(+1,25%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,24%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,92%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,87%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,86%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,29%),(+1,83%),(+1,70%) e(+1,23%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,88%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,15 punti percentuali.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,89%.scende dell'1,88%.