L'indice media italiano è in territorio positivo (+0,85%), exploit del Sole 24 Ore

comparto media dell'Italia

indice del settore Media europeo

settore Entertainment & Media

indice EURO STOXX Media

listino milanese

Mediaset

Rai Way

Sole 24 Ore

Cairo Communication

A.S. Roma

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per il, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 11.271,2, in crescita di 95,66 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono cautamente positivo a quota 275, dopo aver avviato la seduta a 274.Tra le medie imprese quotate sul, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,20%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,00%.Tra ledi Piazza Affari, grande giornata per il, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,44%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,85%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,58%.