Lane (Gruppo Webuild), al via attività scavo tunnel stoccaggio Ship Canal Water Quality

(Teleborsa) -, società americana del, ha a, progetto di sostenibilità ambientale per prevenire e ridurre le inondazioni di acque inquinate nel Lake Washington Ship Canal di Seattle, nello stato di Washington. La– questo è il nome della talpa meccanizzata che effettuerà lo scavo – ha avviato le attività di tunnelling a Ballard, l’estremità occidentale del tunnel che avrà un diametro di 5,5 metri, per poi dirigersi verso Fremont and Wallingford.Il tunnel di Seattle permetterà didal Canale, da Salmon Bay e da Lake Union una media annua di. In caso di forti piogge, il tunnel sarà in grado di trattenere 109,8 milioni di litri di acque piovane e reflue.Lo Ship Canal Water Quality Project è uno dei tanti progetti sviluppati nell’area di business clean water in cui Lane è fortemente impegnata negli Stati Uniti e in cui Webuild punta a crescere, fornendo soluzioni innovative per ladi aree che ne soffrono la mancanza o la protezione di aree soggette da allagamenti e a fenomeni atmosferici estremi.Tra i progetti di Lane, anche il bacino Caloosahatchee, per il contenimento delle acque reflue in un estuario in Florida, e il Three Rivers Protection & Overflow Reduction Tunnel (3RPORT) a Fort Wayne, in Indiana.