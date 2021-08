Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,62%; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,25%, portandosi a 4.448 punti.Pressoché invariato il(-0,17%); come pure, sui livelli della vigilia l'(+0,18%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,42%),(+1,30%) e(+1,17%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,97%.del Dow Jones,(+3,53%),(+2,66%),(+1,74%) e(+1,67%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,26%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,93%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,53%.Altra i, si posizionano(+3,80%),(+2,71%),(+2,42%) e(+2,36%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -15,64%.Affonda, con un ribasso del 2,35%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,40%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,24%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 373K unità; preced. 385K unità)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 7,4%; preced. 7,3%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,6%; preced. 1%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,6%; preced. 1%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,8%; preced. 1,2%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 81,2 punti; preced. 81,2 punti)14:30: Empire State Index (preced. 43 punti).