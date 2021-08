Scuola, Bianchi: "Green pass è strumento di tutela, non misura punitiva"

(Teleborsa) - "Il Green pass è uno strumento a tutela della salute di tutti, in particolare dei più fragili, non una misura punitiva". È quanto chiarisce ilnel suo primo post su Facebook."Come molte e molti di voi sanno, sono già da un po' su Instagram e Twitter e da oggi mi trovate anche qui, su Facebook. Ci tengo infatti – afferma il ministro – a informare tutte e tutti su quello che stiamo facendo, giorno dopo giorno, per il rientro in classe a settembre, un lavoro che è cominciato da molte settimane. Anche in questi giorni festivi. Sono centinaia i funzionari che si stanno adoperando in tutte le sedi regionali e provinciali del Ministero per realizzare questo importantissimo obiettivo. A loro va la mia gratitudine"."Ho alcune notizie – prosegue Bianchi – da darvi in proposito. La prima:Siamo all'11 agosto e, negli anni passati, in questo periodo, spesso le operazioni dovevano ancora cominciare. Continueremo a lavorare su questo fronte, ma, già alla data di oggi, possiamo dire di aver immesso in ruolo quasi il doppio degli insegnanti assunti lo scorso anno alla fine delle procedure di assunzione. Credo sia una notizia di rilievo. Stiamo coprendo migliaia di cattedre vuote e abbiamo avviato, con il decreto sostegni bis, anche le nuove procedure di reclutamento per rendere i concorsi annuali. Un'informazione di servizio:la sezione del sito del Ministero dell'Istruzione dedicata al rientro in classe dove troverete informazioni e documenti utili, con aggiornamenti continui. Dopo l'con il via libera delle Regioni e degli Enti locali, stiamo lavorando a un'ulteriore nota operativa che invieremo ai dirigenti scolastici per illustrare a fondo le misure approvate nell'ultimo Consiglio dei Ministri e tutti gli strumenti che hanno a disposizione per la ripartenza. Siamo al fianco delle scuole in ogni passaggio. Stiamo mettendo in campo ogni azione utile per alleviare il carico burocratico che grava spesso sulle istituzioni scolastiche. A proposito, voglio riaffermare, anche in questa occasione, che il"Ringrazio il personale scolastico che ha aderito con percentuali molto alte allamostrando grande serietà e responsabilità. La vaccinazione è un elemento fondamentale per il rientro a scuola in sicurezza e in presenza. Accompagneremo le scuole nell'applicazione delle misure, metteremo a disposizione un Help Desk, prepareremo insieme la riapertura. Quest'anno è stataAltro personale per il recupero degli apprendimenti e per l'emergenza sarà assegnato grazie ai fondi del sostegni bis. La riapertura in presenza e in sicurezza – conclude Bianchi – è davvero l'obiettivo di tutto il Governo”.