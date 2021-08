Vargronn (Eni)-Agder Energi-GIG, alleanza per progetto eolico nell'offshore norvegese

Eni

(Teleborsa) - Vargronn - società focalizzata su progetti di energia rinnovabile nel mercato nordico e fondata da HitecVision e- ha stretto un'alleanza con Agder Energi e GIG per partecipare congiuntamente all'preannunciata dalle autorità norvegesi per lo sviluppo dinell'area norvegese di Sørlige Nordsjø II, che prevede fino a 3 GW di nuova capacità eolica offshore. Vargronn e Agder Energi entreranno nel consorzio con unadel 37,5% ciascuna, Green Investment Group del 25%."Le competenze e il comune impegno per la transizione energetica e lo sviluppo dell'energia offshore ci rendono in grado di affrontare la competizione per le licenze - ha dichiarato Olav Hetland, CEO di Vargronn - Green Investment Group vanta una vasta esperienza nello sviluppo e nella gestione di parchi eolici offshore in tutto il mondo. Il successo, all'inizio di quest’anno, dell'offerta per i diritti sui fondali marini nell'Offshore Wind Leasing Round 4 di Crown Estate conferma che GIG aggiungein Norvegia".Il Green Investment Group (GIG) diè uno dei più grandi sviluppatori di infrastrutture rinnovabili al mondo. Agder Energi è uno dei principali produttori norvegesi di energia idroelettrica rinnovabile con una lunga esperienza nello sviluppo di energie rinnovabili. Vargronn è la compagnia di energia rinnovabile fondata da Eni e dall'investitore di punta nel settore delnorvegese HitecVision.