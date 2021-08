Wall Street in stand-by

Dow Jones

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 35.439 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 4.454 punti, in prossimità dei livelli precedenti.In moderato rialzo il(+0,25%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'(+0,33%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,71%) e(+0,41%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,16%) e(-0,41%).Al top tra i(+1,70%),(+1,57%),(+1,18%) e(+1,01%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,34%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,20%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,18%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,11%.Tra i(+2,51%),(+1,92%),(+1,70%) e(+1,70%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,25%.Seduta drammatica per, che crolla del 6,71%.Sensibili perdite per, in calo del 4,41%.In apnea, che arretra del 3,87%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 375K unità; preced. 387K unità)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 7,3%; preced. 7,3%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,6%; preced. 1%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,6%; preced. 1%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,8%; preced. 1,2%).