Wall Street resta al palo

(Teleborsa) -, con ilche si attesta a 35.476 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 4.441 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In lieve ribasso il(-0,37%); senza direzione l'(-0,14%).Dal 13 settembre, laa tutti coloro che dovranno accedere al suo storico trading floor dicontro la Covid-19. Nell'ultima settimana le richieste di sussidi disoccupazione sono diminuite secondo le attese, mentre i prezzi alla produzione sono aumentati più delle previsioni degli analisti a luglio.In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,50%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,18%),(+0,76%) e(+0,53%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,27%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,09%.Tra i(+1,70%),(+1,49%),(+0,78%) e(+0,78%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,93%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,23%.In caduta libera, che affonda del 4,60%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,7 punti percentuali.