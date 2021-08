Zurich, l'utile del 1° semestre batte le attese e torna ai livelli del 2019

Zurich

(Teleborsa) - La compagnia assicurativa svizzeraha registrato undi gruppo in crescita del 60% a 2,7 miliardi di dollari nei primi sei mesi del 2021 - superiore alle stime degli analisti per 2,5 miliardi di dollari - con un combined ratio ramo danni (P&C) pari al 93,9%, il migliore degli ultimi 20 anni. In particolare, l'utile operativo delè raddoppiato a 1,6 miliardi (nonostante le perdite legate agli eventi climatici estremi), mentre quello delè stato in crescita del 44% a 802 milioni (grazie all'aumento dei ricavi dovuto alle fee più elevate e ai risultati dell'attività di investimento)."Abbiamo ottenuto risultati eccezionali nei primi sei mesi del 2021, con, quando abbiamo riportato il nostro miglior primo semestre in un decennio - ha commentato il- Si tratta di un risultato notevole considerando le elevate perdite da catastrofi naturali del periodo e la crisi della sanitaria in corso".L'è stato in aumento dell'86% a 2,2 miliardi di dollari, mentre la posizione di capitale si conferma molto solida con uno Swiss Solvency Test (SST) ratio del 206%. Il numero dial dettaglio è aumentato di oltre 600.000 unità a 52,2 milioni. Premi lordi diin aumento del 16% dopo l’acquisizione di MetLife (7% su basi omogenee).Ottima performance persulla Borsa di Zurigo, dove scambia ina quota 405,9. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 409,7 e successiva a 420,4. Supporto a 399.